Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Атлетіко (Мадрид, Іспанія) - Ліверпуль (Ліверпуль, Англія) Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу Перший матч 22:00. 18 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Мадридьский Атлетіко сенсаційно виграє перший тайм у матчі проти Ліверпуля на Ванда Метраполітано.

45' Знову отримав по обличчю Врсалько від Мане, але зараз арбітр утримався від жовтої картки.

45' Хвилину додав суддя до першого тайму.

44' Анхель Корреа налетів на Джордана Хендерсона за що отримав "гірчичник" від арбітра.

42' Салах намагався подати з правого флангу, але його навіс накрив захисник.

40' Мане отримав жовту картку за фол проти Шиме Врсалько. Дуже грубо ліктем зіграв сенегалець.

38' Відбилися "матрацники", проте домінування Ліверпуля збільшується з кожною хвилиною.

36' Пішла подача, але гравці мадридської команди вибили снаряд на ще один корнер.

35' Пройшов простріл на Салаха у штрафний майданчик, єгиптянин пробив по воротах, але Феліпе головою перевів м'яч на кутовий.

34' Відразу виконали подачу "матрацники", Лемар вискочив сам на сам, пробив повз ворота, але потім лайнсмен зафіксував офсайд.

33' Фабіньо завалив Морату на чужій половині поля.

31' Фабіньо виконав закидання в штрафний майданчик, але там Салах не зміг пробити по воротах.

29' Фабіньо пробив також з далеку, але вище воріт.

27' Робертсон зліва змістився в центр і з дальньої дистанції пробив правіше воріт.

25' Облак зробив дуже безглузду помилку, Мо Салах забив, але там Роберто Фірміно опинився в офсайді.

23' Ван Дейку не вдалося вибити м'яч, який відскочив до Морати. Альваро зліва вийшов до воріт, але удар в дальній кут Аліссон відбив ногою.

21' Виконували штрафний гравці Ліверпуля, проте Арнольд знову виконав невдалу подачу.

19' Розіграли кутовий удар господарі. На навіс до воріт вийшов Аліссон і забрав м'яч в руки.

17' Коке в центральному колі порушив правила.

15' Ліверпуль притиснув суперника до штрафного майданчика, але комбінаційна гра у англійців виходить тільки на флангах.

12' Арнольд намагався зробити подачу у штрафний майданчик, але м'яч полетів не точно, ще й вище воріт.

10' Захопив ініціативу Ліверпуль, проте гостроти біля воріта Облака немає.

8' Хендерсон в центрі поля порушив правила.

6' Коке зліва прострілив до воріт, але Аліссон перехопив м'яч.

4' ГООООЛ! Атлетіко відкриває рахунок у матчі! Пішла поача з кутового, м'яч від Фабіньо відскочив на Сауля, який без проблем забив у порожні ворота!

3' Намагається Атлетіко заволодіти ініціативою, проте активний пресинг Ліверпуля не дозволяє "матрацникам" приблизитися до воріт "мерсисайдців".

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Сьогодні, стало відомо, що Ліверпуль може підписати двох гравців Арсеналу

Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає Ліверпуль.

Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на стадіоні Ванда Метрополітана. Початок о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок о 21:45.