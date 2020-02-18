Ліверпуль може підписати двох гравців Арсеналу

Клопп зацікавлений у підсиленні складу

Ліверпуль переглядає кандидатури форварда лондонського Арсеналу Габріела Мартінеллі і лівого півзахисника Букайо Сака.

Про це повідомляє Football Insider.

Головний тренер червоних Юрген Клопп має намір підсилити склад і пильно стежить за грою молодих гравців канонірів.

Варто відзначити, що обидва футболісти є основними в команді Мікеля Артети.

У поточному сезоні Мартінеллі провів 23 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів і зробив чотири результативні передачі.

Що стосується Сака, то він найчастіше з'являвся на позиції лівого захисника і зіграв 24 гри, в яких забив три голи і віддав сім гольових пасів.

Наступний матч Ліверпуль 18 лютого зіграє з мадридським Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок гри - о 22:00.

Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.

Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.