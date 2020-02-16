Стала відома сума, яку втратить Манчестер Сіті через бан у Лізі чемпіонів

Клуб втратить близько 200 мільйонів фунтів

Дворічне відсторонення від Ліги чемпіонів позбавить Манчестер Сіті можливості заробити близько 200 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє Daily Mail.

З урахуванням необхідності виконання норм фінансового фейр-плею, Манчестер Сіті доведеться істотно обмежувати статтю клубних витрат. Найімовірніше, мова піде про скорочення заробітної плати за рахунок продажу ключових виконавців, так як на цю статтю витрат в минулому сезоні у містян пішло 315 мільйонів фунтів.

Раніше, Гвардіола планує відпрацювати контракт з Манчестер Сіті до кінця.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.