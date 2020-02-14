Манчестер Сіті дискваліфікували з Ліги чемпіонів

Англійський клуб Манчестер Сіті, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

"Суддівська палата, розглянувши всі докази, встановила, що футбольний клуб Манчестер Сіті допустив серйозні порушення правил ліцензування Клубу УЄФА та фінансових правил, завищуючи свої спонсорські доходи на рахунках та в інформації про беззбитковість, подану в УЄФА між 2012 роком та 2016 рік.

Суддівська палата також встановила, що, порушуючи положення, Клуб не зміг співпрацювати у розслідуванні цієї справи.

Суддівська палата наклала дисциплінарні заходи щодо футбольного клубу Манчестер Сіті, вказуючи, що він буде виключений з участі у змаганнях клубу УЄФА в наступні два сезони (тобто сезони 2020/21 та 2021/22) та сплатить штраф у розмірі 30 мільйонів єврj.

Рішення Дорадчої палати підлягає оскарженню в Спортивному арбітражному суді (CAS)", - йдеться у заяві.