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Гвардіола планує відпрацювати контракт з Манчестер Сіті до кінця

Сьогодні 17:41 228 0
Тренер не думає про зміну клубу
Гвардіола планує відпрацювати контракт з Манчестер Сіті до кінця
#Гвардіола, #МанСіті

Джерело - UA-футбол.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола планує залишитися в клубі на наступний сезон, навіть якщо Спортивний арбітражний суд відхилить апеляцію містян.

Про це повідомляє Daily Mirror.

У минулу п'ятницю УЄФА покарав Сіті відстороненням від єврокубків на два сезони і штрафом в 25 мільйонів фунтів, після чого з'явилися чутки про те, що Гвардіола може покинути Етіхад влітку.

Однак каталонський фахівець запевнив босів клубу, що відпрацює свій контракт до кінця. Нинішня угода сторін закінчується в 2021 році. Водночас підписання нового контракту з Гвардіолою тепер знаходиться під великим питанням.

Якщо апеляція містян буде відхилена, то наступний сезон стане першим у тренерській кар'єрі Гвардіоли, коли він не буде виступати в Лізі Чемпіонів.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

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