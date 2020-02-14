Матч Барселона - Реал може відбутися у Лас-Вегасі

Джерело - iSport.ua.
Іспанські Барселона і Реал можуть провести очний матч у Лас-Вегасі влітку в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.
Про це повідомляє Washington Post.
Організатори турніру задумалися про проведення Ель-Класіко на новому стадіоні клубу НФЛ Лас-Вегас Рейдерс.
Матч Барселона - Реал може стати першим спортивною подією на стадіоні Allegiant місткістю 61 тисяча осіб.
Організатори розглядають і інші варіанти для проведення гри, у числі яких арена SoFi Stadium в Інглвуді.
Раніше, Барселона хоче підписати заміну Дембеле.
Нагадаємо, Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада.