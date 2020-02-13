Барселона хоче підписати заміну Дембеле

Джерело - sport.ua.
Барселона відправила медичні документи Усмана Дембеле в Ла-Лігу, щоб клубу дозволили поза трансферного вікна здійснити трансфер.
Про це повідомляє Marca
Правила дозволяють клубам здійснити трансфер, якщо гравець отримує серйозну травму, і Барселона сподівається, що випадок Дембеле, який вибув на 6 місяців, дасть їм право на новачка.
Крім того, команда грає без травмованого Луїса Суареса.
Ла-Ліга дасть відповідь протягом 72 годин.
Нагадаємо, Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада.
Також, Дембеле вибув на шість місяців.