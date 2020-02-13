Барселона хоче підписати заміну Дембеле

Барселона хоче підписати нападника

Барселона відправила медичні документи Усмана Дембеле в Ла-Лігу, щоб клубу дозволили поза трансферного вікна здійснити трансфер.

Про це повідомляє Marca

Правила дозволяють клубам здійснити трансфер, якщо гравець отримує серйозну травму, і Барселона сподівається, що випадок Дембеле, який вибув на 6 місяців, дасть їм право на новачка.

Крім того, команда грає без травмованого Луїса Суареса.

Ла-Ліга дасть відповідь протягом 72 годин.

Нагадаємо, Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада.

Також, Дембеле вибув на шість місяців.