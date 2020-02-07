Гент з Безусом і Пластуном зіграв внічию з Андерлехтом у 25 турі Ліги Жупіле

Гент з 49-ма очками перебуває на другому місці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома приймав Андерлехт.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. Матч завершився з рахунком 1:1.

Українці Пластун і Безус вийшли з перших хвилин у складі Гента. Ігор провів увесь матч, Романа на 63-ій хвилині замінив Квілітая. Яремчук продовжує відновлюватися від травми і до заявки на матч не потрапив.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20

25 тур, 7 лютого

Гент - Андерлехт 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Колассен, 1:0 - 28 Девід (пен)

Нагадаємо, Яремчуку зробили операцію.

Раніше повідомлялося, що Яремчук через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.