Гент з Безусом і Пластуном зіграв внічию з Андерлехтом у 25 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома приймав Андерлехт.
У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. Матч завершився з рахунком 1:1.
Українці Пластун і Безус вийшли з перших хвилин у складі Гента. Ігор провів увесь матч, Романа на 63-ій хвилині замінив Квілітая. Яремчук продовжує відновлюватися від травми і до заявки на матч не потрапив.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20
25 тур, 7 лютого
Гент - Андерлехт 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Колассен, 1:0 - 28 Девід (пен)
Нагадаємо, Яремчуку зробили операцію.
Раніше повідомлялося, що Яремчук через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.