Джерело - Чемпіон.
Український нападник Гента Роман Яремчук переніс операцію на ахіллі.
Про це футболіст повідомляє в Instagram.
Яремчук опублікував фото з клініки і написав "Я повернусь".
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Раніше повідомлялося, що Яремчук через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.
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Хірургічне втручання змусило часте нагадування травми про себе.
24-річний футболіст в поточному сезоні забив 17 голів і зробив 2 асисти в 30 матчах за клуб.