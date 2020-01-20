Українець пропустить 2-3 місяці

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Гента Роман Яремчук переніс операцію на ахіллі.

Про це футболіст повідомляє в Instagram.

Яремчук опублікував фото з клініки і написав "Я повернусь".

Переглянути цей допис в Instagram I’ll be back 🙏💪 Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk) 20 Січ 2020 р. о 7:47 PST

Раніше повідомлялося, що Яремчук через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.

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Хірургічне втручання змусило часте нагадування травми про себе.

24-річний футболіст в поточному сезоні забив 17 голів і зробив 2 асисти в 30 матчах за клуб.