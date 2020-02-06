Збірна Україні матч із Кіпром зіграє у Полтаві або Харкові

Національна команда безпосередньо перед Євро-2020 проведе три контрольні поєдинки.

Про це повідомляє zbirna.com.

Першим спарингом буде матч проти збірної Кіпру. Його заплановано на 26 травня, його прийме або Харків, або Полтава.

Ця гра стане екзаменом для гравців-кандидатів, оскільки в ньому не зіграють легіонери - вони зможуть приєднатися до табоу збірної лише в кінці травня.

Два інших матчі заплановано на 2 та 7 червня 2020, суперників обіцяють назвати у найближчий час. Відомо лише, що матчі відбудуться в Україні.

Нагадаємо, збірна України збереться у Києві 24 березня.