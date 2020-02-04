 Збірна України збереться у Києві 24 березня | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України збереться у Києві 24 березня

Сьогодні 22:15 205 0
Українці проведуть два дні підготовки перед вильотом
Збірна України збереться у Києві 24 березня
#Україна, #Франція

Джерело - Динамоманія.

Збірна України збереться в Києві 24 березня і проведе два дні підготовки перед вильотом в Париж на поєдинок зі збірною Франції.

Про це повідомляє Sport Arena.

Товариський матч Франція - Україна відбудеться на стадіоні Стад де Франс 27 березня о 22:00 за київським часом.

На наступний день після спарингу збірна України вилетить до Польщі, де проведе підготовку до матчу з місцевою національною збірною. Товариський матч Польща - Україна пройде в Хожуві 31 березня о 21:45 за київським часом.

Раніше, у тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України відвідав збір Динамо у Туреччині.

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