Лідер Манчестер Сіті травмувався та може пропустити матч з Реалом

Рахім Стерлінг може пропустити матч Ліги чемпіонів проти Реала

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг отримав травму в матчі 25-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенгема.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Гравець відчув м'язовий дискомфорт і був замінений на 84-й хвилині зустрічі. Замість нього на поле вийшов Бернарду Сілва.

Травма може поставити під загрозу участь футболіста в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом. Ступінь серйозності травми вінгера стане відома після проходження ним медичного обстеження.

У цьому сезоні Стерлінг взяв участь в 35 матчах на клубному рівні. На його рахунку 20 забитих м'ячів і 6 результативних передач.

Нагадаємо, Тоттенгем переміг Манчестер Сіті у рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

Також, Зінченко отримав найгіршу оцінку в матчі з Тоттенгемом.