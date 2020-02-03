Лідер Манчестер Сіті травмувався та може пропустити матч з Реалом

Джерело - sport.ua.
Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг отримав травму в матчі 25-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенгема.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Гравець відчув м'язовий дискомфорт і був замінений на 84-й хвилині зустрічі. Замість нього на поле вийшов Бернарду Сілва.
Травма може поставити під загрозу участь футболіста в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом. Ступінь серйозності травми вінгера стане відома після проходження ним медичного обстеження.
У цьому сезоні Стерлінг взяв участь в 35 матчах на клубному рівні. На його рахунку 20 забитих м'ячів і 6 результативних передач.
Нагадаємо, Тоттенгем переміг Манчестер Сіті у рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги.
Також, Зінченко отримав найгіршу оцінку в матчі з Тоттенгемом.