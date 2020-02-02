Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Андрій Лунін вийде в стартовому складі Реала Ов'єдо у матчі проти Альбасете, за який зі стартових хвилин поєдинок розпочне український нападник Роман Зозуля.
Про це повідомляють прес-служби клубів.
Estos son los nuestros para hoy... (20:30h) #RealOviedoAlbacete #VamosOviedo pic.twitter.com/RKgrqXt0mQ— Real Oviedo (@RealOviedo) February 2, 2020
📋👥 | ⚪️ Alineación ⚪️ #RealOviedoAlbacete— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) February 2, 2020
La pizarra del Alba en nuestro partido en el Carlos Tartiere 🆚 @RealOviedo 👊🏻⚽️#AúpaAlba pic.twitter.com/fQu9JA1fZz
Поєдинок розпочнеться о 21:30.
Нагадаємо, Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні.
Раніше Райо Вальєкано покарали за інцидент із Зозулею.