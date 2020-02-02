 Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Барселона - Леванте: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE
Сьогодні 21:59 365
Джокович у фантастичному фіналі переграв Тіма і ввосьме в кар'єрі виграв Australian Open
Сьогодні 14:56 880
Андронов: Канзас, хоча й невеликий, але фаворит Super Bowl-2020
Сьогодні 14:13 345
Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE
Сьогодні 12:51 2180
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Сьогодні 12:02 1376
Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги
Вчора 20:18 1677 1
Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:19 9438
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
Вчора 18:46 707
Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину
Вчора 17:58 1140
Кенін виграла Australian Open
Вчора 12:55 1195
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:34 Автоспорт Зайдль: У 2023 році Макларен буде боротися за перемоги 32
22:17 Футбол Ніцца здолала Ліон, Мец переміг Сент-Етьєн у 22 турі Ліги 1 73
21:59 Футбол Барселона - Леванте: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 365
21:54 Футбол Севілья розписала мирову з Алавесом, Хетафе переграв Атлетік. Результати 22 туру Ла-Ліги 98
21:35 Футбол Тоттенгем - Манчестер Сіті 2:0. Огляд матчу 224
21:25 Футбол Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди 193
21:13 Футбол Зінченко отримав найгіршу оцінку в матчі з Тоттенгемом 250
20:56 Блог Червона картка Зінченка у матчі проти Тоттенгема 882
20:56 Футбол Кельн знищив Фрайбург, Вольфсбург здолав Падеборн у 20 турі Бундесліги 112
20:50 Блог Мілевський забив у контрольному матчі проти російського клубу 446
20:46 Бокс Усик: У Ф'юрі набагато більше навичок, ніж у Вайлдера 209
20:26 Футбол Тоттенгем без проблем переграв Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ 521
20:18 Футбол Ювентус - перший клуб, який виграв 1600 матчів в Серії А 318
19:55 Футбол Зінченка видалили в матчі з Тоттенгемом 1320
19:42 Футбол Артета: Арсеналу потрібно покращувати якість гри 152
19:35 Футбол Син Мальдіні дебютував за Мілан 457
19:16 Біатлон Фійон Має: Хочу виграти на чемпіонаті світу особисте і командне золото 229
19:00 Пряма трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 1358
18:50 Футбол Манчестер Юнайтед має намір придбати Кулібалі 406
18:25 Футбол Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа, Лаціо знищило СПАЛ. Результати 22 туру Серії А 402
18:04 Футбол Арсенал не зміг забити жодного голу Бернлі в 25 туру АПЛ 176
17:47 Інше Канзас-Сіті Чіфс — Сан-Франциско Форті Найнерс: прогноз букмекерів на Супербоул-2020 230
17:42 Футбол Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті у матчі проти Тоттенгема 352
17:36 Футбол Львів цікавиться бразильськими форвардом 295
17:12 Футбол Леганес здолав Реал Сосьєдад, Ейбар розписав мирову з Бетісом у 22 турі Ла-Ліги 210

Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди

Сьогодні 21:25 193 0
Поєдинок розпочнеться о 21:30
Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди
#Лунін, #Зозуля, #Ов'єдо, #Альбасете, #Сегунда

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Андрій Лунін вийде в стартовому складі Реала Ов'єдо у матчі проти Альбасете, за який зі стартових хвилин поєдинок розпочне український нападник Роман Зозуля.

Про це повідомляють прес-служби клубів.

Поєдинок розпочнеться о 21:30.

Нагадаємо, Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні.

Раніше Райо Вальєкано покарали за інцидент із Зозулею.

Коментарі ()