Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди

Поєдинок розпочнеться о 21:30

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Андрій Лунін вийде в стартовому складі Реала Ов'єдо у матчі проти Альбасете, за який зі стартових хвилин поєдинок розпочне український нападник Роман Зозуля.

Про це повідомляють прес-служби клубів.

📋👥 | ⚪️ Alineación ⚪️ #RealOviedoAlbacete



La pizarra del Alba en nuestro partido en el Carlos Tartiere 🆚 @RealOviedo 👊🏻⚽️#AúpaAlba pic.twitter.com/fQu9JA1fZz — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) February 2, 2020

Поєдинок розпочнеться о 21:30.

Нагадаємо, Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні.

Раніше Райо Вальєкано покарали за інцидент із Зозулею.