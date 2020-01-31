Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні

Українцю вистачило всього двох тижнів

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Андрій Лунін став найкращим гравцем команди в Ов'єдо у січні.

Про це повідомляє Twitter Fútbol Mahou.

Щомісячне вболівальницьке голосування Jugador Cinco Estrellas у Twitter організовує спонсор клубу Реал Ов’єдо – пивоварна компанія з Мадрида Mahou San Miguel (існує ще з 1890 року і виступає спонсором в 11 клубів, зокрема в мадридських Реалі й Атлетіко).

Y el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en el mes de enero es...¡Lunin! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos🏆⚽️ pic.twitter.com/fhPexNSyzP — Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 31, 2020

У це трансферне вікно Андрій Лунін перебрався на правах оренди у Реал Ов'єдо.

Нагадаємо, в дебютному матчі за Ов'єдо проти Альмерії (0:2) Андрій Лунін пропустив курйозний гол через непорозуміння з новим партнером.