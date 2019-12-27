Райо Вальєкано покарали за інцидент із Зозулею

Райо Вальєкано постраждає через дії уболівальників

На Райо Вальєкано накладуть санкції через ганебну поведінку уболівальників щодо нападника Альбасете Романа Зозулі.

Про це повідомляє Carrusel Deportivo.

За інформацією джерела, матч Райо Вальєкано – Альбасете, який був зупинений після образ зі сторони уболівальників на адресу Романа Зозулі, буде дограний без глядачів.

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Також, дисциплінарна комісія накладе на мадридський клуб штраф у розмірі 18 тис євро та зобов'яже закрити частину секторів Естадіо де Вальєкас на два наступні домашні поєдинки.

Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.