Райо Вальєкано покарали за інцидент із Зозулею

Джерело - football24.ua.
На Райо Вальєкано накладуть санкції через ганебну поведінку уболівальників щодо нападника Альбасете Романа Зозулі.
Про це повідомляє Carrusel Deportivo.
За інформацією джерела, матч Райо Вальєкано – Альбасете, який був зупинений після образ зі сторони уболівальників на адресу Романа Зозулі, буде дограний без глядачів.
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Також, дисциплінарна комісія накладе на мадридський клуб штраф у розмірі 18 тис євро та зобов'яже закрити частину секторів Естадіо де Вальєкас на два наступні домашні поєдинки.
Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.
Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.