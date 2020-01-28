Козловський: Карпати необхідно передати в управління міста

Президент Карпат Петро Димінський відмовляється передавати клуб в управління іншим особам.

Про це розповів президент Руху Григорій Козловський.

"У мене є велика повага до Петра Димінського, як до людини, яка витрачав свої особисті гроші на футбол. Він - далеко не білий і пухнастий, не схожий на 100-ву купюру і не може всім подобатися. Я намагався з ним домовитися. Я п’ять разів був в тому місті, де він зараз живе за кордоном. Неетично говорити, де саме. Нехай це буде Швейцарія, але це не Швейцарія.

П’ять раз я з ним зустрічався, говорили цілодобово. В останній раз я зібрав цілу команду людей - Леоніда Кучука, президента Львова Романа Михайліва, Олега Смалійчук та інших. Думав, це допоможе домовитися, але шансів домовитися немає. По телефону говорили, мовляв, приїжджайте - ми готові, але з чим приїхали - з тим і поїхали. Я просто замучився два роки їздити. Я вже такі комбінації придумував.

Іншого варіанту, ніж забрати Карпати в управління міста, немає", - розповів Козловський.