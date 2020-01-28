Григорій Козловський висловив готовність на час скласти з себе повноваження президента Руху, щоб врятувати Карпати.

"Нам потрібно підставити плече і врятувати пацієнта, який, як написано на сайті Карпат, лежить вже з датами народження і смерті. Це буде 1 рік, максимум 2. У нинішніх інвесторів ніхто не купить клуб навіть за гривню. Вони печатку несуть третій тиждень, ніяк не донесуть. Може, їм GPS подарувати. У Львові точно знайдеться інвестор, який за рік-два віддасть міській владі 50 або 100 млн гривень. Це питання діалогу.

Я готовий скласти з себе повноваження президента Руху і на рік стати виконувачем обов'язків чогось там Карпат. Я гарантую, що врятую їх. Я створю у Львові пул бізнесменів, власників і влади, які будуть зацікавлені в цьому, а потім повернуся у своє дітище", - відзначив Козловський.