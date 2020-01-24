Лестер знищив Вест Гем, Вулвергемптон поступився Ліверпулю. Результати і огляд 24-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
В англійській Прем'єр-лізі команди зіграли 24 тур.
Серед результатів варто відзначити розгром Вест-Гема, перемогу Бернлі над Манчестер Юнайтед та результативну нічию в лондонському дербі.
Чемпіонат Англії, АПЛ
24 тур
Вулвергемптон 1 - 2 Ліверпуль
Манчестер Юнайтед 0 - 2 Бернлі
Лестер 4 - 1 Вест Гем
Тоттенгем 2 - 1 Норвіч
Челсі 2 - 2 Арсенал
Астон Вілла 2 - 1 Вотфорд
Борнмут 3 - 1 Брайтон
Евертон 2 - 2 Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пелес 0 - 2 Саутгемптон
Шеффілд Юнайтед 0 - 1 Манчестер Сіті