Лестер знищив Вест Гем, Вулвергемптон поступився Ліверпулю. Результати і огляд 24-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

В англійській Прем'єр-лізі команди зіграли 24 тур.

Серед результатів варто відзначити розгром Вест-Гема, перемогу Бернлі над Манчестер Юнайтед та результативну нічию в лондонському дербі.

Чемпіонат Англії, АПЛ

24 тур

Вулвергемптон 1 - 2 Ліверпуль

Манчестер Юнайтед 0 - 2 Бернлі

Лестер 4 - 1 Вест Гем

Тоттенгем 2 - 1 Норвіч

Челсі 2 - 2 Арсенал

Астон Вілла 2 - 1 Вотфорд

Борнмут 3 - 1 Брайтон

Евертон 2 - 2 Ньюкасл Юнайтед

Кристал Пелес 0 - 2 Саутгемптон

Шеффілд Юнайтед 0 - 1 Манчестер Сіті