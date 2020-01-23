Спортінг підписав нападника, яким цікавилося Динамо

Джерело - Чемпіон.
Португальський Спортінг підписав словенського нападника Андража Шпорара, яким активно цікавилося київське Динамо.
Про це повідомляє прес-служба Спортінга.
Угода з футболістом була підписана терміном на п'ять років. Про офіційну суму переходу нічого не повідомляється. Раніше Слован вимагав за нього близько 8 мільйонів.
#SporarÉLeão por 5 épocas ✍— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 23, 2020
👉 https://t.co/ZyiYTztSy5 pic.twitter.com/9g1jfEZwJk
Раніше, Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі.
Нагадаємо, китайський клуб цікавиться нападником Динамо.