Спортінг підписав нападника, яким цікавилося Динамо

Шпорар перейшов до португальського клубу

Джерело - Чемпіон.

Португальський Спортінг підписав словенського нападника Андража Шпорара, яким активно цікавилося київське Динамо.

Про це повідомляє прес-служба Спортінга.

Угода з футболістом була підписана терміном на п'ять років. Про офіційну суму переходу нічого не повідомляється. Раніше Слован вимагав за нього близько 8 мільйонів.

Раніше, Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі.

Нагадаємо, китайський клуб цікавиться нападником Динамо.