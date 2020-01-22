Єгипетський клуб підписав контракт з 74-річним футболістом

Бахдер перейшов до клубу 6 жовтня

Джерело - Експресо.

Єгипетський клуб 6 жовтня підписав контракт із 74-річним футболістом Ізом Елдіном Бахдером.

Про це повідомляє Єгипетська асоціація футболу.

EFA (Єгипетська футбольна асоціація) офіційно зареєструвала трансфер Іза Елдіна Бахдера у клуб 6 жовтня. Асоціація і сам Балдер запросили редакторів Книги рекордів Гіннесса поспостерігати за грою футболіста в третій лізі.

Балдер не виступав за жоден клуб у своїй кар'єрі. Якщо він вийде на поле, то стане найстаршим футболістом в історії.

Зараз рекорд зараз належить Ісааку Хаїку, який в 73 роки зіграв за клуб 4-го ізраїльського дивізіону Іроні Ор-Єгуда у квітні 2019 року.

Раніше, Салах отримав Золотий м'яч клубного чемпіонату світу.