Нападник Ліверпуля Мохамед Салах отримав Золотий м'яч клубного чемпіонату світу-2019 як найкращий гравець турніру.

Про це повідомляє офіційний Twitter ФІФА.

Актуально: Ліверпуль обіграв Фламенгу та став переможцем клубного чемпіонату світу

Салах провів два матчі за Ліверпуль на клубному ЧС, відзначившись однієї результативною передачею. Всього в нинішньому сезоні на рахунку нападника 24 поєдинки, 13 голів і 7 асистів за англійську команду.

Срібний м'яч турніру отримав вінгер Фламенго Бруно Енріке (1 гол і 2 асисти в 2 матчах). Бронзовий м'яч дістався півзахисникові Карлосу Едуарду з Аль-Хіляль (1 гол в 3 матчах).

Your #ClubWC Qatar 2019 adidas Golden Ball award winner for the best player of the tournament is 🥁



📣 @MoSalah! pic.twitter.com/e0A3N9w2WE