Прикарпаття оголосило плани підготовки до весняної частини сезону

Команда сьогодні розпочала підготовку

Джерело - ФК Прикарпаття.

20 січня івано-франківське Прикарпаття розпочало підготовку до весняної частини сезону.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Графік підготовки:

20-31 січня: перший навчально-тренувальний збір в Яремче (фізична і функціональна підготовка, спаринги)

3-24 лютого: другий навчально-тренувальний збір в Івано-Франківську (тактико-технічна підготовка, спаринги)

10-23 лютого: участь у турнірі Кубок міського голови в Івано-Франківську (матчі турніру, спаринги)

28 лютого - 13 березня: третій навчально-тренувальний збір у Туреччині (4 контрольні поєдинки)

Щодо кадрових змін, то під час зимової перерви івано-франківську команду залишили 8 гравців. У грудні вільними агентами стали молоді Стеф'юк і Солдатенко, завершилися контракти у п'ятьох старожилів клубу: Худобяка, Боришкевича, Яневича, Ковальчука і Данищука. Минулого тижня за обопільною згодою сторін було припинено дію контракту з Конкольняком, який може продовжити свою кар'єру у луцькій Волині. А ще один фланговий півзахисник Прикарпаття Богдан Оринчак вирушив на перегляд у львівський Рух.

Найближчі контрольні матчі:

24.02 Прикарпаття - Прикарпаття U-19

01.02 Прикарпаття - Агробізнес

03.02 Прикарпаття - Минай

07.02 Прикарпаття - Калуш

Раніше, Волинь розпочала перший зимовий збір.

Нагадаємо, Металіст 1925 залишили два гравці.