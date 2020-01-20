Прикарпаття оголосило плани підготовки до весняної частини сезону

Джерело - ФК Прикарпаття.
20 січня івано-франківське Прикарпаття розпочало підготовку до весняної частини сезону.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Графік підготовки:
20-31 січня: перший навчально-тренувальний збір в Яремче (фізична і функціональна підготовка, спаринги)
3-24 лютого: другий навчально-тренувальний збір в Івано-Франківську (тактико-технічна підготовка, спаринги)
10-23 лютого: участь у турнірі Кубок міського голови в Івано-Франківську (матчі турніру, спаринги)
28 лютого - 13 березня: третій навчально-тренувальний збір у Туреччині (4 контрольні поєдинки)
Щодо кадрових змін, то під час зимової перерви івано-франківську команду залишили 8 гравців. У грудні вільними агентами стали молоді Стеф'юк і Солдатенко, завершилися контракти у п'ятьох старожилів клубу: Худобяка, Боришкевича, Яневича, Ковальчука і Данищука. Минулого тижня за обопільною згодою сторін було припинено дію контракту з Конкольняком, який може продовжити свою кар'єру у луцькій Волині. А ще один фланговий півзахисник Прикарпаття Богдан Оринчак вирушив на перегляд у львівський Рух.
Найближчі контрольні матчі:
24.02 Прикарпаття - Прикарпаття U-19
01.02 Прикарпаття - Агробізнес
03.02 Прикарпаття - Минай
07.02 Прикарпаття - Калуш
Раніше, Волинь розпочала перший зимовий збір.
Нагадаємо, Металіст 1925 залишили два гравці.