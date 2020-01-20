Волинь розпочала перший зимовий збір

25 січня луцька команда зіграє перший спаринг

Джерело - ФК Волинь.

Футболісти луцької Волині розпочали свій перший зимовий навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Протягом місяця команда працюватиме в Луцьку та зіграє ряд контрольних матчів. Уже цієї суботи, 25 січня, у Ковелі хрестоносці зустрінуться з місцевим ФЦ Ковель-Волинь (початок матчу - о 12-00). 1 лютого у Кончі-Заспі волиняни зіграють проти Динамо U-21, а ще за тиждень, 8 лютого – у Житомирі проти Полісся. Завершуватимуть збори підопічні Андрія Тлумака ще двома спарингами. 13 лютого у Ковелі Волинь зіграє проти рівненського Вереса, а 16 лютого відбудеться останній контрольний поєдинок. Хто буде суперником хрестоносців у ньому – поки визначається.

А вже 20 лютого Волинь вилетить на другий збір до Туреччини, де працюватиме до 15 березня.

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