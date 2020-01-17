У київського Динамо немає єдиного колективу.

Про це розповів екс-нападник киян Артем Мілевський.

"Чому Динамо зараз так грає? Я думаю, що справа в колективі. Наприклад, в Динамо Брест у минулому сезоні був прекрасний колектив. Ми збиралися разом приблизно раз на тиждень. А у Києві, я впевнений, гравці після тренування стрибають у свої авто, і все – хто куди. Вони навіть не можуть по бокалу пива випити. Вони навіть не п'ють зараз.

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Я думаю, що важливо одразу після тренування не роз'їжджатися до дружин, до батьків. Зберіться, пообідайте – це година-півтори. Не обов'язково пити пиво. Випийте кави, обговоріть тренування, розкажіть якусь історію, посмійтеся. Важливо, щоб колектив був. Але я не бачу в Києві цього колективу зараз", – розповів Мілевський.