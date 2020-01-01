Призначено головного тренера команди Мілевського

Ковальчук очолив Динамо

Білоруський фахівець Сергій Ковальчук став новим головним тренером брестського Динамо.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

В якості гравця Ковальчук виступав у складі команди з Бреста з 1996 по 2004 роки. З 2005 року працював на різних тренерських і адміністративних посадах. У минулому сезоні 46-річний фахівець працював спортивним директором брестського "Динамо".

Ковальчук вже працював в якості головного тренера Динамо, зокрема, під його керівництвом команда виграла Кубок Білорусі-2018.

Додамо, що за Динамо виступає три українці – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Ще один наш співвітчизник, Олексій Хобленко, покинув білоруський клуб і перейшов у СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Хобленко став найкращим форвардом Динамо у 2019 році.