Українському півзахиснику Андрію Ярмоленку необхідно мати постійну ігрову практику.

Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Ярмоленко все ж повинен показати свою ціну. Тому що і в Німеччині, і в Англії його просто замучили - то він грає, то не грає. А футболіст повинен грати.

Потрібно повертатися в Україну і грати весь час. Я дивуюся, коли мені кажуть, що це великі навантаження, потрібно давати час відпочивати. Які навантаження? А в Манчестер Сіті або Ліверпулі не навантаження? Подивіться, як гравці Клоппа тягнуть весь цей сезон. Футболіст повинен грати - тоді він буде рости.

Якщо він буде сидіти на лавці - нічого не буде. Випускати на 10-15 хвилин на полі можна молодого футболіста, підпускати до першої команди. Тоді він буде рости", - розповів Сабо.