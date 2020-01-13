Григорчук: Це футбольне життя, ми повинні дивитися тільки вперед

Джерело - fcastana.kz.
Роман Григорчук подякував Астані за плідну співпрацю.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Це футбольне життя, і ми повинні дивитися тільки вперед. Я хотів би подякувати всьому клуб, тренерський штаб, футболістів, з ким ми пройшли хороший спільний відрізок шляху разом з Астаною. В першу чергу я хотів би всім побажати здоров'я, і звичайно, великих досягнень в футболі.
Також хотів би подякувати всім уболівальникам, які створювали цю прекрасну атмосферу на наших домашніх матчах. Звичайно, я буду стежити далі за Астаною, бажати перемог, і впевнений, що клуб продовжить ставити тільки найвищі цілі", - розповів Григорчук.
Нагадаємо, Григорчук офіційно покинув Астану.
Також, Григорчук пробачив Чорноморцю усі борги.