Григорчук: Це футбольне життя, ми повинні дивитися тільки вперед

Роман Григорчук подякував Астані за плідну співпрацю.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Це футбольне життя, і ми повинні дивитися тільки вперед. Я хотів би подякувати всьому клуб, тренерський штаб, футболістів, з ким ми пройшли хороший спільний відрізок шляху разом з Астаною. В першу чергу я хотів би всім побажати здоров'я, і ​​звичайно, великих досягнень в футболі.

Також хотів би подякувати всім уболівальникам, які створювали цю прекрасну атмосферу на наших домашніх матчах. Звичайно, я буду стежити далі за Астаною, бажати перемог, і впевнений, що клуб продовжить ставити тільки найвищі цілі", - розповів Григорчук.