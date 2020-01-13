Григорчук офіційно покинув Астану

Весь тренерський штаб залишив клуб

Український тренер Роман Григорчук більше не очолює казахську Астану.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Також клуб покинули асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.

Нагадаємо, Григорчук очолив Астану в середині сезону 2018 року. У минулому сезоні фахівець разом з командою виграв Суперкубок Казахстану, Прем'єр-лігу і вивів команду в групу Ліги Європи.

Раніше, Зубейко повернувся у Чорноморець.

Нагадаємо, Григорчук пробачив Чорноморцю усі борги.