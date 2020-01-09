Олександрія готова віддати в оренду чемпіона світу U-20

Дришлюку не вистачає ігрової практики

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Олександрії Кирило Дришлюк може продовжити кар'єру в іншій команді.

Про це спортивний директор Олександрії Вадим Яровий заявив у коментарі Footboom.com.

"Це правда, варіант оренди Дришлюк в інший клуб існує", - сказав Яровий.

Клуб 20-річного хавбека має намір віддати футболіста в оренду, щоб він отримував більше ігрової практики.

Дришлюк приєднався до Олександрії у вересні 2018 року через Кропивницького Зірки. Влітку 2019 року півзахисник у складі збірної України U-20 виграв чемпіонат світу.

У нинішньому сезоні Кирило провів два матчі за першу команду Олександрії в Кубку України. В основному Дришлюк виступає за молодіжний склад клубу в чемпіонаті U-21.

Раніше повідомлялося, що захисник Шерифа може перебратися до Олександрії.

Нагадаємо, на першому зборі Олександрія планує зіграти 5 спарингів.