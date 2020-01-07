Захисник Шерифа може перебратися до Олександрії

Джерело - Tribuna.com.
Захисник Шерифа Артем Гордієнко близький до переходу в Олександрію.
Про це повідомляє Команда №1.
Головний тренер олександрійців Володимир Шаран розраховує на 28-річного українця, як на повноцінного гравця команди.
Клуб з Олександрії планує, що угоду вдасться завершити до старту першого тренувального збору, який розпочнеться 14 січня у Туреччині.
Гордієнко за півроку в складі молдавського клубу провів 11 матчів, результативними діями не відзначився. Футболіст раніше грав в Зорі.
Тransfermarkt оцінює гравця в 450 000 євро.
Раніше, Олександрія планує підсилитись кількома новачками.
Нагадаємо, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.