Захисник Шерифа може перебратися до Олександрії

Гордієнко може стати гравцем команди Шарана

Захисник Шерифа Артем Гордієнко близький до переходу в Олександрію.

Про це повідомляє Команда №1.

Головний тренер олександрійців Володимир Шаран розраховує на 28-річного українця, як на повноцінного гравця команди.

Клуб з Олександрії планує, що угоду вдасться завершити до старту першого тренувального збору, який розпочнеться 14 січня у Туреччині.

Гордієнко за півроку в складі молдавського клубу провів 11 матчів, результативними діями не відзначився. Футболіст раніше грав в Зорі.

Тransfermarkt оцінює гравця в 450 000 євро.

Раніше, Олександрія планує підсилитись кількома новачками.

Нагадаємо, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.