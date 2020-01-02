Сульшер назвав трансферні цілі Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.
Манчестер Юнайтед хоче підсилитися двома півзахисниками.
Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.
"На даний момент у нас в лазареті перебувають кілька гравців. Це позначається на нашій грі та змушує нас діяти. У нас дійсно менше можливостей в дуже важливих іграх. Але зараз наші фахівці займаються пошуком нових гравців.
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Хочу підписати двох півзахисників вже взимку. Якщо вони будуть нам доступні, ми обов'язково проверни дані трансфери, але потрібно почекати", - розповів Сульшер.
Раніше, Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ.