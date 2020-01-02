Сульшер назвав трансферні цілі Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед хоче підсилитися двома півзахисниками.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"На даний момент у нас в лазареті перебувають кілька гравців. Це позначається на нашій грі та змушує нас діяти. У нас дійсно менше можливостей в дуже важливих іграх. Але зараз наші фахівці займаються пошуком нових гравців.