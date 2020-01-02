Результат матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед визначили дрібниці.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Я вважаю, ми непогано почали матч, мали два-три шанси на контратаках. Нам не вистачало точності із завершенням і останнім пасом, але ми були досить хороші. Але потім Арсенал впорався з нервами, коли забив перший гол - схоже, це додало йому багато енергії.

Їх голови були сповнені енергії, а наші - злегка втомленими. Арсенал був краще, агресивніше, ми не могли впоратися з їх пресингом. Було складно відібрати м'яч, тому що вони грали дійсно добре.