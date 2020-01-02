 Сульшер: Гол перед перервою став убивчим ударом для Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії
Сьогодні 01:10 698
Відео дня. Іранський нападник забив феноменальний гол у ворота Челсі
Вчора 22:09 2446
Манчестер Сіті переміг Евертон, Вест Гем знищив Борнмут. Результати матчів 21 туру АПЛ
Вчора 21:26 968
Українка Білодід увійшла до ТОП-15 найкращих спортсменок року
Вчора 20:30 683
Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ
Вчора 16:29 416
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Вчора 11:49 777
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
31.12.2019 20:20 5923
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
31.12.2019 01:09 1281
Музичук стала віце-чемпіонкою світу
30.12.2019 18:50 1731 1
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік
30.12.2019 14:46 737
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:56 Баскетбол Американський форвард покинув Запоріжжя 22
13:46 Футбол Тоттенгем втратив Кейна 136
13:29 Бокс Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа 1068
13:06 Футбол Інтер готує трансфер Обамеянга 188
12:49 ММА Мак-Грегор перебуває у своїй найкращій формі - тренер 248
12:32 Футбол Рома хотіла підписати Яремчука 817
12:18 Футбол Герта узгодила трансфер Джаки 183
11:59 Теніс Світоліна оцінила свої виступи у 2019 році 379
11:46 Футбол Галатасарай хоче підписати екс-гравця Шахтаря 566
11:28 Бокс Джошуа: У Вайлдера 40 поєдинків, чому він досі не об'єднав пояси у хевівейті 729
11:13 Футбол Сульшер: Гол перед перервою став убивчим ударом для Манчестер Юнайтед 410
10:51 Футбол Маркевич назвав найкращих гравців у 2019 році 592
10:34 ММА Президент UFC хоче організувати бій Мак-Грегор – Мейвезер 839
10:17 Теніс Світоліна: Хочу перемагати на Grand Slam та стати першою ракеткою світу 592
10:02 Блог Легенда №1. Олександру Шовковському - 45! 421
09:58 Футбол Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала 204
09:44 Футбол Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона 828
09:30 Баскетбол Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА 227
09:25 Блог З Днем народження, Провідник! Ультрас Динамо вшанували пам'ять Степана Бандери 330
09:16 Футбол Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер 246
08:59 Футбол Погба через травму пропустить декілька тижнів 705
08:56 Блог З легенди Барселони познущалася дівчина 402
08:46 Футбол Карпати хочуть створити потужний клуб 1042
08:30 Футбол Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона 818
08:13 Біатлон Санітра: Декілька вдалих стартів ще не зробили Дудченка зіркою 551

Сульшер: Гол перед перервою став убивчим ударом для Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:13 410 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Арсенала
Сульшер: Гол перед перервою став убивчим ударом для Манчестер Юнайтед
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Результат матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед визначили дрібниці.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Я вважаю, ми непогано почали матч, мали два-три шанси на контратаках. Нам не вистачало точності із завершенням і останнім пасом, але ми були досить хороші. Але потім Арсенал впорався з нервами, коли забив перший гол - схоже, це додало йому багато енергії.

Їх голови були сповнені енергії, а наші - злегка втомленими. Арсенал був краще, агресивніше, ми не могли впоратися з їх пресингом. Було складно відібрати м'яч, тому що вони грали дійсно добре.

Актуально: Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала

Це був хороший матч двох хороших команд, але гол перед перервою став убивчим ударом. При 0:1 ти весь час в грі, але при 0:2 тобі потрібен гол, щоб набратися енергії, яка знову змусить суперника нервувати.

У моменті з обома голами були помилки. У першому випадку м'яч від Віктора Лінделефа відскочив і попав прямо до Ніколя Пепе. У другому був шикарний сейв після удару головою, але м'яч прилетів до Сократіса. Іноді результат матчів вирішують такі дрібниці", - розповів Сульшер.

Раніше, Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ.

Коментарі ()