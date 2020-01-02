Джерело - football.ua.
Результат матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед визначили дрібниці.
Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.
"Я вважаю, ми непогано почали матч, мали два-три шанси на контратаках. Нам не вистачало точності із завершенням і останнім пасом, але ми були досить хороші. Але потім Арсенал впорався з нервами, коли забив перший гол - схоже, це додало йому багато енергії.
Їх голови були сповнені енергії, а наші - злегка втомленими. Арсенал був краще, агресивніше, ми не могли впоратися з їх пресингом. Було складно відібрати м'яч, тому що вони грали дійсно добре.
Актуально: Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала
Це був хороший матч двох хороших команд, але гол перед перервою став убивчим ударом. При 0:1 ти весь час в грі, але при 0:2 тобі потрібен гол, щоб набратися енергії, яка знову змусить суперника нервувати.
У моменті з обома голами були помилки. У першому випадку м'яч від Віктора Лінделефа відскочив і попав прямо до Ніколя Пепе. У другому був шикарний сейв після удару головою, але м'яч прилетів до Сократіса. Іноді результат матчів вирішують такі дрібниці", - розповів Сульшер.
Раніше, Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ.