Екс-нападник збірної України перейшов до команди Другої ліги

Ковпак буде грати за Полісся

Екс-форвард збірної України Олександр Ковпак навесні буде грати у складі житомирського Полісся.

Про це заявив головний тренер команди Анатолій Безсмертний.

"Підшукуємо гравця у групу атаки, відчуваємо потребу у такому футболісту. Ведемо перемовини з деякими гравцями. Можу сказати, що вже погодився перейти до Полісся Олександр Ковпак. Задоволений, що футболіст з таким досвідом приєднається до нашої команди. Впевнений, що він принесе користь клубу", - зазначив Безсмертний.

Нагадаємо, що після осінньої частини сезону у Другій лізі Полісся розташувалося на другій сходинці в турнірній таблиці своєї групи. Команда Безсмертного має в активі 39 очок і на два пункти відстає від тернопільської Ниви.

Раніше повідомлялося, що Рух умовно позбавлений трьох очок у Першій лізі.

Нагадаємо, Бакалов очолив Рух.