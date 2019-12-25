Балакін: Були розмови, щоб судді давали інтерв'ю після матчу

Джерело - Tribuna.com.
Суддівський корпус є закритою кастою, а арбітри мають давати інтерв'ю після матчів, як це роблять гравці і тренери.
Про це розповів український арбітр Микола Балакін.
"Я б дав інтерв'ю будь-якому журналісту, який до мене звернувся. А чому ні? Що мені приховувати? Навпаки, вважаю - інтерв'ю треба давати, щоб вболівальники читали. Багато хто говорить, що ми закритий клуб. Але нічого такого немає. Ми тільки за, щоб спілкуватися з пресою.Ми не хочемо бути ворогами суспільства. Це найголовніше. Але в Україні завжди було таке ставлення. Треба це виправляти.
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Я б дав інтерв'ю будь-якому журналісту, який до мене звернувся. А чому ні? Що мені приховувати? Навпаки, вважаю - інтерв'ю треба давати, щоб вболівальники читали. Багато хто говорить, що ми закритий клуб. Але нічого такого немає. Ми тільки "за", щоб спілкуватися з пресою.
Ми не хочемо бути ворогами суспільства. Це найголовніше. Але в Україні завжди було таке ставлення. Треба це виправляти", - розповів Балакін.
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