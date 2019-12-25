Балакін: Були розмови, щоб судді давали інтерв'ю після матчу

Суддівський корпус є закритою кастою, а арбітри мають давати інтерв'ю після матчів, як це роблять гравці і тренери.

Про це розповів український арбітр Микола Балакін.

"Я б дав інтерв'ю будь-якому журналісту, який до мене звернувся. А чому ні? Що мені приховувати? Навпаки, вважаю - інтерв'ю треба давати, щоб вболівальники читали. Багато хто говорить, що ми закритий клуб. Але нічого такого немає. Ми тільки за, щоб спілкуватися з пресою.