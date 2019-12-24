Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо

Український арбітр Микола Балакін був готовий зупинити матч Шахтар – Динамо через расизм.

Про це розповів сам суддя.

"Ви судили матч Шахтар — Динамо, який закінчився расистським скандалом. Як все відбувалося на полі? Було порушення правил з боку Дентіньйо проти Бущана. Показав бразильцеві жовту картку. Мені ще батько завжди казав, коли ти на полі, то навіть не чуєш, що кричать трибуни. Ти весь час в грі. І Дентіньйо каже мені: "Слухай, що вони кричать. Вони мене ображають". Я прислухаюся — і чую мавпячі крики. Питаю своїх помічників: "Ви теж це чуєте?". Кажуть, що так. Пішов до четвертого арбітра, щоб терміново зробити оголошення по стадіону. Такого бути не повинно.

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Потім Тайсон порушив правила проти Шабанова. Я дав свисток. Артем лежав, підійшов до нього і запитав, чи потрібна допомога лікарів. Чую, що з трибун знову кричать. Тайсон вибиває м'яч і показує те, що він показав. Ну, думаю, почалося. Начебто все було під контролем.

Ми вчинили по циркуляру УЄФА по боротьбі з расизмом. Вважаю, що все правильно зробили. Єдине, що мені не треба було вести Тайсона на дальній край, і показувати йому там червону картку. Треба було зробити це біля технічної зони.

Коли я відвів команди з поля у підтрибунне приміщення, то покликав двох тренерів і капітанів. Сказав: "Ви бачите, що відбувається. Я зупиню гру, якщо це продовжиться". Був готовий прийняти таке рішення. Підійшов до Циганкова і Бущана. Кажу: "Вас поважають уболівальники, поговоріть із ними. Це неправильно, що вони роблять". Гравці поспілкувалися з фанатами — криків більше не було.

Всі, хто знаходився на полі, розуміли, що сталося. Потім почали говорити, що нічого не було, або про сов — це несерйозно. Гравці Динамо заспокоювали Тайсона. Чому вони це робили? Тому що все бачили і розуміли", - розповів Балакін.