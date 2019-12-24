Мбаппе: Коли я прийшов до ПСЖ, то у команді була одна зірка

Джерело - sport.ua.
Між футболістами ПСЖ Неймаром і Кіліаном Мбаппе конфлікту немає.
Про це француз заявив в інтерв'ю AS.
"Коли я тільки перейшов в ПСЖ, сумнівів не було - Неймар тут зірка. Після цього мені вдалося виграти чемпіонат світу, а в ЗМІ з'явилися чутки, мовляв, у нас з Неймаром конфлікт.
Але правди в цьому немає. Ми з ним поговорили, я йому відразу сказав, що готовий працювати з ним на полі і допомагати команді. Так що все нормально", - зазначив Мбаппе.
Раніше, Реал має намір заплатити за ван де Бека 55 мільйонів євро.
Нагадаємо, ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови.