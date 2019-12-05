ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови

Парижани хотіли б залучити юну зірку мадридського клубу

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе незабаром може перейти до Реала.

Про це повідомляє AS.

Паризький гранд все-таки погодився продати свого лідера в Реал, але тільки за однієї умови. ПСЖ хоче включити в угоду по Мбаппе вінгера вершкових Вінісіусом Жуніора.

Реакція Реала на цей поворот подій поки невідома, але відомо, що головний тренер мадридської команди Зінедін Зідан хоче придбати Мбаппе за всяку ціну, тому, така угода цілком реальна вже через місяць.

Контракт Мбаппе з ПСЖ діє до літа 2022 року. У поточному сезоні французький нападник провів 9 матчів за клуб, забив 6 м'ячів і зробив 3 ассисти.

Раніше, Мбаппе назвав свого фаворита у боротьбі за Золотий м'яч.

Нагадаємо, Клопп спростував трансфер Мбаппе.