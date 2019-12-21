Лунін знову у запасі Вальядоліда на матч з Валенсією

Після вдалого дебюту у Кубку Іспанії Андрій Лунін знову опинився на лавці запасних у Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 18-го туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Місце у воротах зайняв Жорді Масіп.

Раніше, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.

Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.