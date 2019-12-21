Лунін знову у запасі Вальядоліда на матч з Валенсією

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 18-го туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Місце у воротах зайняв Жорді Масіп.
LA ALINEACIÓN | 📰🙌🏻💜#pucela #RealValladolidValencia pic.twitter.com/rmqwBu686p— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 21, 2019
Раніше, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.
Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.