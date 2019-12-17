Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії

Джерело - Чемпіон.

Воротарем Реала Андрієм Луніним, який виступає в Вальядоліді на правах оренди, цікавляться клуби з чемпіонатів Іспанії і Португалії.

Про це розповів ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Для Реала Лунін - іміджева особа, адже він найкращий воротар молодіжного чемпіонату світу. Луніним цікавиться багато клубів. За нашою інформацією, це Іспанія, Португалія і ще ряд команд з не останніх європейських чемпіонатів. Все впирається в те, чи вдасться юридично зупинити його оренду у Вальядоліді", - сказав Співаковський.

Відзначимо, що Лунін поки не дебютував за Вальядолід.