Андрій Лунін вдало дебютував за Вальядолід

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Толоси.

Вальядолід переміг Толос з рахунком 3:0, а український голкіпер зберіг свої ворота недоторканими.

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При цьому роботи у Луніна не було. Протягом матчу суперники змогли завдати 3 удари по воротах, при цьому всі три були повз.

Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.