Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Толоси.
Вальядолід переміг Толос з рахунком 3:0, а український голкіпер зберіг свої ворота недоторканими.
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При цьому роботи у Луніна не було. Протягом матчу суперники змогли завдати 3 удари по воротах, при цьому всі три були повз.
Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.