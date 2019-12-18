Ультрас Райо Вальєкано напали на президента клубу через підтримку Зозулі

Президент Райо Вальєкано Рауль Мартін Преса постраждав через свою позицію

Президент Райо Вальєкано Рауль Мартін Преса зазнав нападу власних уболівальників після публічної підтримки українського нападника Альбасете Романа Зозулі.

Про це повідомляє Marca.

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Сьогодні, 18 грудня група з 30 осіб оточила автомобіль Рауля Мартіна Преса і заподіяла шкоду транспортному засобу. Преса знаходився всередині і не постраждав.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.