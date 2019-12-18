Ультрас Райо Вальєкано напали на президента клубу через підтримку Зозулі

Джерело - eurosport.ru.
Президент Райо Вальєкано Рауль Мартін Преса зазнав нападу власних уболівальників після публічної підтримки українського нападника Альбасете Романа Зозулі.
Про це повідомляє Marca.
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Сьогодні, 18 грудня група з 30 осіб оточила автомобіль Рауля Мартіна Преса і заподіяла шкоду транспортному засобу. Преса знаходився всередині і не постраждав.
Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.
Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.