Джерело - FootballHub.
Українські арбітри Віктор Арановський і В'ячеслав Молотокас отримали по 10 років дискваліфікації за організацію договірних матчів і зустрічей з фіксованими результатами.
Про це повідомляє FootballHub.
У серпні Арановского, Молотокаса і ще одного арбітра Юрія Буренко КДК відсторонив на 5 років від футболу. Арбітри подали апеляцію.
Після розгляду апеляції апеляційний комітет подвоїв покарання для Арановского і Молотокаса, а Буренко залишив в силі 5-річне покарання.
Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.