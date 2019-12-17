Це рекордна покарання в українському футболі за подібну діяльність.

Джерело - FootballHub.

Українські арбітри Віктор Арановський і В'ячеслав Молотокас отримали по 10 років дискваліфікації за організацію договірних матчів і зустрічей з фіксованими результатами.

Про це повідомляє FootballHub.

У серпні Арановского, Молотокаса і ще одного арбітра Юрія Буренко КДК відсторонив на 5 років від футболу. Арбітри подали апеляцію.

Після розгляду апеляції апеляційний комітет подвоїв покарання для Арановского і Молотокаса, а Буренко залишив в силі 5-річне покарання.

Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.