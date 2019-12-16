 Маркевич: Зеніт - це не команда, він програє всім в Європі | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Зеніт - це не команда, він програє всім в Європі

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Фахівець прокоментував результати жеребкування ЛЄ
Маркевич: Зеніт - це не команда, він програє всім в Європі
#Маркевич, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Донецькому Шахтарю у Лізі Європи випав не найкращий варіант, адже у Португалії буде тривати чемпіонат і Бенфіка буде у тонусі.

Про це керівник комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич заявив в інтерв'ю Футбол24.

"Не найкращий варіант. У них буде тривати чемпіонат, тому вони будуть в тонусі. Вилетіли з Ліги чемпіонів, тому всі сили кинуть на Лігу Європи. У Португалії завжди важко грати. Я це колись відчув на собі.

Складно щось зараз говорити, тому що невідомо, яким буде Шахтар. Не знаю, як щодо посилення, але головне, щоб ніхто не пішов, щоб всі залишилися. Як буде - подивимося.

В останньому турі ЛЧ Бенфіка розгромила Зеніт. Наскільки доречно порівняння російського клубу з Шахтарем? Зеніт, я вважаю - це не команда. Там є серйозні гроші, є хороші футболісти, але вони програють всім. У чемпіонаті Росії щось там хизуються, а в Європі - просто ніякі. Порівнювати нічого. Бюджет Зеніту рази в два-три більше, ніж у Бенфіки, але там немає характеру. Шахтар - інша справа", - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, Коноплянка назвав найбажанішого суперника у Лізі Європи.

Раніше, визначилися всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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