 Боруссія зіграє із ПСЖ, Реал зустрінеться із Манчестер Сіті. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія зіграє із ПСЖ, Реал зустрінеться із Манчестер Сіті. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:22 1075 0
Визначилися всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Боруссія зіграє із ПСЖ, Реал зустрінеться із Манчестер Сіті. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування:

Боруссія Д – ПСЖ

Реал – Манчестер Сіті

Аталанта – Валенсія

Челсі – Баварія

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Ліон – Ювентус

Тоттенгем – Лейпциг

Наполі - Барселона

Атлетіко - Ліверпуль

Перші матчі будуть зіграні 18, 19, 25 і 26 лютого, матчі-відповіді відбудуться 10, 11, 17 і 18 березня.

Нагадаємо, Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

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