Боруссія зіграє із ПСЖ, Реал зустрінеться із Манчестер Сіті. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Результати жеребкування:
Боруссія Д – ПСЖ
Реал – Манчестер Сіті
Аталанта – Валенсія
Челсі – Баварія
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Ліон – Ювентус
Тоттенгем – Лейпциг
Наполі - Барселона
Атлетіко - Ліверпуль
Перші матчі будуть зіграні 18, 19, 25 і 26 лютого, матчі-відповіді відбудуться 10, 11, 17 і 18 березня.
Нагадаємо, Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.