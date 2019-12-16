Коноплянка назвав найбажанішого суперника у Лізі Європи

Джерело - footballhub.com.ua.
Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка розповів про переваги під час жеребкування Ліги Європи.
Про це розповів сам гравець.
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"Дуже хотів би потрапити на Севілью, але не на перших етапах плей-оф, тому що, знаючи цю команду, буде дуже важко. Хотілося б, щоб спочатку нам потрапили слабші команди. Щоб ми пройшли пару раундів, а потім вже зустрілися з більш сильною командою. Так буде цікавіше", - розповів Коноплянка.
Раніше, Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.