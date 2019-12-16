Стала відома причина відсутності Вадима Євтушенка на матчі УПЛ проти Десни

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко отримав покарання за демонстрацію середнього пальця та образу вболівальника киян.

Про це повідомляє FootballHub.

Вадим Євтушенко не був присутній на тренерській лаві під час поєдинку 18-го туру УПЛ проти Десни. Асистент Олексія Михайличенка переглядав матч з трибун.

Причиною цьому стала дискваліфікація, яку Євтушенко отримав за демонстрацію середнього пальця одному з уболівальників Динамо та непристойні слова на його адресу. Інцидент трапився ще під час матчу Динамо – Зоря.

Відзначимо, що офіційної інформації про дискваліфікацію Євтушенка не було.

Нагадаємо, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.

Раніше, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.