Джерело - Чемпіон.

У матчі 17 туру чемпіонату України між київським Динамо і луганською Зорею стався досить скандальний епізод за участь тренера киян Вадима Євтушенка.

За інформацією кореспондента Чемпіона, помічник Олексія Михайличенка нецензурно вилаявся на одного з уболівальників.

Коли Євтушенко підвівся зі свого місця, щоб підійти до резервного судді, фанат крикнув: "Вадік сядь, спеціалісти мля".

Вадим Євтушенко не змовчав і відповів досить жорстко: "Іди на х@й, бл@дь". Показавши ще й середній палець.

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