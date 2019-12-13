Дочка Ігоря Суркіса звернулася до уболівальників Динамо

Дочка президента київського Динамо Ігоря Суркіса Яна не читає повідомлення уболівальників клубу.

Про це вона написала у сторіс свого Instagram.

"Дорогі вболівальники і недовболівальники Динамо, які на мене підписані. Ви нормальні люди? У мене директ завалений повідомленнями з приводу того, що Динамо дно, передай батьку, щоб продав клуб. Ви думаєте, я буду це читати і якось сприймати? Я яке відношення маю до клубу? Або я схожа на особистого секретаря свого батька?", – написала Суркіс.