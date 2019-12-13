Екс-гравець збірної України: Команда Шевченка виграє у Росії

Збірні України та Росії зараз демонструють хороший футбол, проте українська команда більш стабільна.

Про заявив капітан команди Дніпро-1 Сергій Кравченко.

"Якщо така гра відбудеться, і збірні України та Росії зійдуться у плей-оф, то це буде супер-матч, з колосальним ажіотажем. Гра буде цікава не тільки вболівальникам цих двох збірних - вся Європа, а може бути, і весь світ буде спостерігати за цією грою.

Ми всі, звичайно ж, будемо вболівати за збірну України. Складно передбачити підсумок такої зустрічі, але я думаю, рахунок буде 2:0 на користь нашої команди", - сказав Кравченко.