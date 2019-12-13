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Караваєв: Прекрасно розумію вболівальників, які свистять

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Караваєв: Прекрасно розумію вболівальників, які свистять
#Караваєв, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Виліт київського Динамо з Ліги Європи є провалом для команди.

Про це гравець Динамо Олександр Караваєв заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Прекрасно розумію вболівальників, які свистять. Звичайно, хочеться вибачитися перед ними. Упевнений, для них це нічого не означає, тому що вони хочуть, щоб був результат і гра на полі. Все одно, великий уклін їм, спасибі, що приходять підтримувати, навіть коли холодно, жарко, перемагаємо, програємо, все одно кричать, уболівають. Їхнє невдоволення ми розуміємо. Нічого не залишається робити, окрім як зробити висновки і знову повернути довіру вболівальників грою.

Ще коли Мальме програли, розуміли, що сьогодні потрібна лише перемога. Все це прекрасно розуміли, всі професіонали, нікому зайвий раз пояснювати не треба. Плюс постійно на теоріях говорили, розбирали суперника, розуміли. Не знаю, як так сталося. Не можу сказати, що по грі у нас не було моментів, створювали їх, але заштовхати м'яч не вдалося.

Звичайно, невихід з групи - це провал, по-іншому сказати не можна. Якщо не кривити душею, не вийти з групи, де ми вважалися лідерами, це дуже погано і важко для нас і уболівальників. Будемо збиратися і говорити, обговорювати матч. Залишився ще один дуже важливий матч, будемо підходити в повній бойовій готовності. Іншого виходу немає", - сказав Караваєв.

Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

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